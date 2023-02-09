Чиновника сельсовета оштрафовали за то, что не отреагировал на обращение

В сентябре прошлого года в администрацию Колташевского сельсовета поступило обращение жителя деревни Шкодинское по вопросу контроля за выпасом скота. По федеральному законодательству, орган местного самоуправления, в который поступило письменное обращение, должен рассмотреть его в течение 30 дней со дня его регистрации и дать письменный ответ.

Эти требования должностными лицами не были выполнены, ответ заявителю в установленный законом срок не был направлен. Прокуратурой района в отношении руководителя ликвидационной комиссии администрации Колташевского сельсовета возбуждено дело об административном правонарушении. Чиновник признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.