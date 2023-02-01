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Директор Шатровского МУПа незаконно начислял себе зарплату 11 лет

Свою «сверхурочную работу» топ-менеджер муниципального предприятия оценил в 1 млн 300 тысяч рублей.

1 февраля, 2023 - 18:02

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального  предприятия, обвиняемого в хищении вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2011 по 2022 годы обвиняемый вносил в табели рабочего времени ложные сведения о своих якобы сверхурочных работах на предприятии, работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, и предоставлял затем их для последующей оплаты. В общей сумме за указанный период руководитель незаконно присвоил более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Факт противоправной деятельности должностного лица был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона. На дорогостоящее имущество обвиняемого наложен арест. Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд.

1 февраля, 2023 - 18:02

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