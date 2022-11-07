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Драка в одном из ночных клубов Кургана едва не привела к гибели одного из её участников

Злоумышленник пытался скрыться за пределы региона.

7 ноября, 2022 - 20:27

В городе Кургане в ночь с 1 на 2 ноября между посетителями одного из ночных заведений произошла драка, после которой в тяжёлом состоянии в больницу попал 23-летний молодой человек.

Как сообщают с СУ СК РФ по Курганской области, 26-летний злоумышленник сам спровоцировал конфликт. Выяснять отношения граждане продолжили на улице.Злоумышленник нанёс потерпевшему многочисленные удары ногами в область головы. Остановили нарушителя случайные очевидцы происходящего.

Злоумышленник скрылся с места происшествия и попытался покинуть пределы нашего региона, сотрудники уголовного розыска задержали его на одной из автомобильных трасс и заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику придётся ответить за покушение на убийство.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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7 ноября, 2022 - 20:27

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