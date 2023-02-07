Две жительницы Кургана за деньги вышли замуж за азербайджанцев

Гражданин Азербайджана и его супруга решили помочь своим родственникам незаконно получить разрешение на временное проживание в России.

Подыскали двух незамужних жительниц Кургана, которые за денежное вознаграждение согласились заключить фиктивный брак, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. ЗАГС зарегистрировал обе пары.

Гражданин Азербайджана и его супруга за такую помощь получили два года условного срока с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу. Будут ли подавать заявление на развод молодые супруги, пока неизвестно, но разрешения на проживание в нашей стране у их мужей нет.