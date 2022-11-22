Елена Ситникова: «Это большая трагедия для всей Курганской области»

Начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова рассказала о мерах, принятых по поручению губернатора в связи с трагической гибелью детей при пожаре в Целинном округе.

«Выражаю соболезнование родным и близким погибших детей. Это большая трагедия для всей Курганской области. Уважаемые жители региона, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте меры пожарной безопасности. Напомните о них своим детям. Помните, что безопасность, жизнь и здоровье ребенка зависят именно от взрослых», - сказала она.

По словам Елены Ситниковой, на месте сформирована комиссия округа. По поручению губернатора Вадима Шумкова в Целинный округ выехали уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина, а также представители управления социальной защиты населения и комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве региона.

Начальник управления соцзащиты уточнила, что семья находилась под патронажем социальных служб. Планово посещалась специалистами сектора опеки и попечительства 7 ноября.

Совместно с профильными ведомствами и службами сотрудники органов социальной защиты перед началом отопительного сезона и во время его прохождения проводят профилактические рейды, проверяют печное оборудование в домах семей, находящихся в группе риска.

«Такая проверка печи и извещателя была проведена и в данном доме. Печь и извещатель находились в исправном состоянии. Главе семьи напомнили о мерах пожарной безопасности и вручили памятки. Причины пожара устанавливаются», - сообщила Елена Ситникова.

По информации МЧС РФ по Курганской области, сообщение о возгорании дома в деревне Подуровка Целинного округа поступило в 6 часов 33 минуты. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные подразделения. Пожар локализован в 7 часов 25 минут, ликвидирован в 8 часов 10 минут. По данным СУ СКР РФ по Курганской области, трагедия унесла жизни трех детей: 2010, 2011, 2016 годов рождения. Дети проживали вместе с опекуном, родным дедушкой 1963 года рождения. Мать лишена родительских прав. Отца нет. Опекун и его сын 1995 года рождения, также находившийся на момент пожара в доме, доставлены с ожогами третьей степени в больницу.