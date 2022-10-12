ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Кургане

В Кургане 12 августа в 16:10 на улице Гагарина произошло ДТП с летальным исходом. Городская Госавтоинспекция ищет очевидцев этой аварии.

По данным ОГИБДД УМВД России по г.Кургану, 56-летний водитель автомобиля CHERY двигался по улице Гагарина со стороны улицы Гайдара в направлении Половинской. Внезапно машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик МАЗ-54329, управлял которым 32-летний водитель.

В результате ДТП водитель иномарки получил слишком тяжёлые травмы, спасти его не удалось: мужчина скончался в медучреждении.

Госавтоинспекция просит очевидцев трагического происшествия обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану по телефону 77-52-30, или по адресу:

г. Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабинет №226.

Фото с места ДТП предоставлены ОГИБДД УМВД России по г.Кургану

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