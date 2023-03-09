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Хозяйка горевшей на Солнечном квартиры скончалась в больнице

С термическими ожогами женщину в медучреждение доставили накануне.

9 марта, 2023 - 17:06

В одной из квартир, расположенных на втором этаже дома № 5 произошло возгорание. Очевидцами пожара стали соседи, они сообщили в пожарную службу. В ходе тушения пожара всех граждан, находящихся в квартире, эвакуировали,  им оказали медицинскую помощь. Женщину 1989 года рождения, хозяйку квартиры, госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения областного центра, где она через непродолжительное время скончалась.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводят доследственную проверку. 

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото с сайта kurgan.sledcom.ru.

 

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9 марта, 2023 - 17:06

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