Хозяйка горевшей на Солнечном квартиры скончалась в больнице

В одной из квартир, расположенных на втором этаже дома № 5 произошло возгорание. Очевидцами пожара стали соседи, они сообщили в пожарную службу. В ходе тушения пожара всех граждан, находящихся в квартире, эвакуировали, им оказали медицинскую помощь. Женщину 1989 года рождения, хозяйку квартиры, госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения областного центра, где она через непродолжительное время скончалась.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводят доследственную проверку.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото с сайта kurgan.sledcom.ru.

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