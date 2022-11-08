Инспекторы ДПС вышли на след курганца, занимавшегося изготовлением патронов

Гражданин, пересекавший в неположенном месте проезжую часть, привлёк внимание курганских инспекторов ДПС. Просьбу – остановиться - он проигнорировал.

При задержании у 50-летнего жителя областного центра полицейские обнаружили пистолет неустановленной модели и патроны самодельного изготовления, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия, а также два ножа, сообщили региональном управлении МВД. Всё это у гражданина изъяли.

При проведении обыска в квартире злоумышленника представители правопорядка также нашли и изъяли инструменты для изготовления патронов и пуль, револьверы, иные предметы, свидетельствующие о том, что мужчина занимался изготовлением оружия и патронов. Все изъятое направлено на экспертизу.

По факту применения насилия в отношении полицейского следственными органами принято процессуальное решение.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Курганской области.