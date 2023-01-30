Каждый второй травмированный в ДТП ребенок был пассажиром

Дети-пассажиры не имеют возможности повлиять на развитие ситуации на дороге. О безопасности ребенка в автомобиле должны заботиться взрослые. Но по статистике, не все водители задумываются о безопасности юных пассажиров.

В минувшем году в 50 из 89 ДТП погибли либо получили травмы несовершеннолетние дети – пассажиры. Три ребенка-пассажира получили травмы не совместимые с жизнью. Вот несколько примеров, когда дети становились жертвами беспечности взрослых. В Кургане весной в результате столкновения автомобилей погиб 14-летний подросток. За рулем находился дед. В ноябре на дороге в Шумихинском округе на месте происшествия скончался 8-летний мальчик. За рулем находилась мать. В декабре на трассе «Иртыш» на территории Щучанского округа погиб 2-летний мальчик. За рулем находился отец. В течение года травмированы 62 несовершеннолетних пассажира автомототранспорта и автобусов.

В ГИБДД утверждают, что в каждом четвертом ДТП водители нарушали правила перевозки детей. Они не использовали детские удерживающие устройства либо в автомобиле стояло автокресло, но оно не было закреплено либо ребенок не был в нем пристегнут. Госавтоинспекторы также отмечают и такие факты, когда дети во время поездок находились на коленях у взрослых либо подростка не пристегивали ремнем безопасности на заднем пассажирском сидении.

В региональном управлении ГИБДД напомнили, что в январе текущего года уже один 15-летний пассажир погиб и 3 пассажира в возрасте от 6 до 9 лет получили травмы.

Согласно законодательству, за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, но, зачастую, плата за преступную самонадеянность взрослых – это здоровье детей.