Курган атакуют телефонные мошенники

Курганцы подвергаются мощным атакам преступныхIT-сообществ.

Не так давно Россия отметила профессиональный, но всенародный праздник – День сотрудника органов внутренних дел, по старинке отмечаемый многими как День милиции. Не так важно, как официально именуются стражи порядка, гораздо важнее то, что эта служба, конечно, и опасна, и трудна, и является гарантом нашей безопасности.

О буднях курганской полиции рассказал в эфире КГТРК Дмитрий Свинов, начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, генерал-майор полиции. В праздник был зарегистрирован криминальный прецедент, связанный с оружием: в Щучье молодой человек, выкрав из машины карабин, открыл огонь по проезжающим мимо автомобилям, причем стрельба происходила в районе школы, что лишний раз подтверждает актуальность этой проблемы и для нашего региона.

– Дмитрий Вячеславович, часты ли случаи изъятия незарегистрированного оружия в нашем регионе?

– В Курганской области ситуация с незаконным владением оружием напряженная. Управление внутренних дел проводит системную работу, и в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявляются лица, продающие, перевозящие оружие, таких преступлений около 100. Вообще по противодействию незаконному обороту оружия наш регион занимает одно из ведущих мест в РФ как по количеству изъятого оружия, так и по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности. В начале года сотрудниками ФСБ был предотвращен террористический акт в одном из учебных заведений Кургана. В День народного единства сотрудниками ДПС был задержан житель Кургана, у которого при себе имелось огнестрельное оружие и 96 патронов, при обыске по месту жительства еще нашли оружие и боеприпасы. Сам человек имеет признаки психического нездоровья, и сейчас с ним работают следователи, врачи, чтобы определить, с какими целями, умыслами он приобретал эти вещи и как хотел их использовать.

Взял трубку – лишился денег

– Таких фактов ранее не было, но вы, когда приехали в регион, сказали: будут, если искать. И оказались правы… Недавний прецедент из соцсетей: мужчина хотел купить винтовку, примеривался, а прохожие тут же заметили и сообщили в органы. Люди стали бдительнее?

– Да, большая помощь идет от жителей региона. Что касается этого случая, то мы выезжали по обращению, никакого нарушения нет, человек хотел приобрести пневматическую винтовку, примерялся, о чем нам и сообщили. Мы благодарны тем людям, кто активно отзывается на происходящее вокруг и передает нам информацию. Порой цена – человеческая жизнь.

– За последнее время как изменилась структура преступности?

– Идет сокращение преступности, что очень отрадно. За 5 лет стало меньше в 2 раза убийств, разбойных нападений, на треть снизилось число квартирных краж. Статистика говорит о том, что регион декриминализуется. В текущем году снижение преступности в районе 9%, на первый план выходят преступления в сфере IT, проблем здесь, несмотря на работу, много. Это преступления со средствами телефонии, подменными телефонами. Почти все виды мошенничества идут с территории Украины, совершается до тысячи звонков в день в наш регион, крайне серьезный масштаб преступной деятельности на территории этой страны. Хочу предостеречь граждан, особенно пожилого возраста: не берите трубку, не надо отвечать на те звонки, которые не определяются у вас телефонной книгой. Не тратьте свое время на разговоры с незнакомцами, суть любого их предложения сводится к тому, чтоб вас обворовать, предлоги могут быть любые. Хочу отметить, что подобные преступления раскрываются, привлекаем к уголовной ответственности, порой целыми группами.

Курьеры с «дурью»

– Не так давно задержали наркокурьера, он вез почти 37 кг мефедрона, синтетического наркотика. По нашему региону проходит наркотрафик или это спрос растет?

– На протяжении ряда лет мы анализируем ситуацию, связанную с наркобизнесом на территории Курганской области, и крайне жестко работаем по сбытчикам наркосредств, доставщикам, и результаты очень серьезные. Большое количество организованных групп, в прошлом году раскрыли преступное сообщество из 16 лиц, сейчас дело рассматривается в суде. В текущем году произошел резкий рост количества задержанных за сбыт наркотиков, большая доля среди них – это иностранные граждане, прибывающие через Екатеринбург и Москву, там они регистрируются и едут специально сюда для сбыта. Мы эффективно пресекаем их деятельность. Задача – активнее работать с соседними регионами, поставки идут оттуда. Без взаимодействия с соседями нельзя рассчитывать на то, что мы поменяем структуру преступности в этой сфере.

– Кто занимается этим бизнесом?

– Есть разные люди, никаких критериев тут нет. Есть те, кто сам употребляет и соглашается работать по сбыту, есть семейные пары, не являясь потребителями, они продают отраву. Особую озабоченность вызывает вовлечение несовершеннолетних в эту работу. Однозначно эта деятельность приведет рано или поздно на скамью подсудимых, и каждый решает для себя – готов ли он провести следующие 20 лет в местах лишения свободы?

Не пей, Иванушка, зэком станешь!

– Традиционная для России бытовая преступность сохраняется?

– Да, это вопрос криминологов всей страны – профилактика семейно-бытового насилия. Сегодня ряд статей введены в Уголовный кодекс, и он постоянно обновляется, вводится повторность при совершении административно-правового нарушения, при повторном совершении возбуждается уже уголовное дело, чтобы обеспечить влияние на это социальное зло. У нас в регионе более 3 тысяч контролируемых лиц, которые совершают преступления в семейно-бытовой сфере, и с помощью лишь только Уголовного кодекса сложно переломить ситуацию. Бытовая преступность – это чаще всего последствия алкоголизации населения, и системная работа проводится, чтобы обеспечить снижение прибытия сюда нелегального алкоголя и стабилизировать преступность.

– Нужно изымать из социума такого нестабильного индивида?

– Да, его опасно оставлять, тем более если пьет не один день, не контролирует себя. Приходится забирать и арестовывать в административном порядке, пока он в себя не придет. В прошлом году в Кургане создан вытрезвитель, и время показало, что это было правильное решение: наполняемость очень высокая. Вытрезвители, упраздненные после советского периода, вернулись благодаря указу президента и показывают эффективность. Пустым курганский вытрезвитель не бывает, а в выходные, праздничные дни заполняемость – под 100 %. Думаем в скором времени и в Шадринске открыть, задачу поставили и прорабатываем этот вопрос.

Записала Анна Лимонова.

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