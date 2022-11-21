Курганцы 11 раз попали на удочку мошенников

На прошлой неделе отделы полиции обратилось 11 зауральцев, пострадавших от мошенников. Заявители перевели на банковские счета злоумышленников порядка 1,8 млн рублей, сообщает официальный портал управления МВД по Курганской области.

Одним из распространенных способов обмана по-прежнему остаются звонки от лжесотрудников банка.

Накануне в отдел МВД России по Далматовскому району с заявлением о хищении денежных средств обратилась 47-летняя местная жительница. Женщине позвонила якобы сотрудница банка, сообщив о подозрительных операциях с ее деньгами, которые находились на депозитном счете. Сославшись на недобросовестность одного из сотрудников, лжесотрудница уговорила женщину содействовать в его разоблачении. Для убедительности потерпевшей позвонил «сотрудник» правоохраны и подтвердил факт.

Жительница Далматово отправилась в банковское отделение и сняла все имеющиеся на счете деньги - более 1,1 миллиона рублей. Затем через банкомат перевела наличность на указанные аферистами счета. Ей пришлось выполнить более 70 операций. О том, что она попалась на уловки мошенников, женщина осознала лишь на следующее утро и обратилась с заявлением в полицию.

А вот в Шадринске только за октябрь текущего года местные обыватели перевели мошенникам свыше 2,3 млн рублей.