Курганцы стали чаще сообщать в ГИБДД о пьяных водителях

Нетрезвый водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Автоинспекторы призывают сознательных зауральцев сообщать в полицию о гражданах, которые выезжают на дорогу или уже управляют транспортом в состоянии опьянения.

В этом году на телефон дежурной группы отдельного батальона ДПС поступило более 40 звонков с доверительной информацией от неравнодушных граждан. В 15 случаях сведения подтвердились. С начала года инспекторы ДПС выявили более 440 водителей в состоянии опьянения. Каждый восьмой из них сел за руль в нетрезвом виде повторно.

Штраф и лишение права управления за вождение в нетрезвом виде – это меньшая из бед, которые могут случиться с пьяным водителем. В этом году на дорогах Зауралья по вине нетрезвых водителей произошло 4 ДТП. 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть 5-летняя девочка.