Курганец через Интернет призывал к расправе над сотрудниками ФСИН

Курганца обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

В открытой группе социальной сети «ВКонтакте» нарушитель размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, образующей социальную группу по признаку ведомственной принадлежности.

В настоящее время фигурант признал свою вину, в содеянном раскаялся. Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.