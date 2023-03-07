Курганец через окно вынес из квартиры родственников обувь и телевизор

Курганец перелез через забор на дачном участке и, выбив молотком стекло в доме, незаконно проник в жилище своих родственников, похитил телевизор и две пары обуви. Общий материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. Украденное злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а денежные средства потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело.Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что за кражу с незаконным проникновением в жилище нарушителю грозит лишение свободы на срок до шести лет. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото с сайта freepik.com

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