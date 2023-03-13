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Курганец хотел купить через интернет спортоборудование, остался без денег и товара

Мошенники не выслали ему заказ.

13 марта, 2023 - 17:36

Курганец пытался приобрести спортоборудование через сайт бесплатных объявлений.

Связавшись с продавцом, он договорился о покупке и перевёл на указанный счёт 70 тысяч рублей в качестве оплаты. Однако мнимый продавец не отправил покупателю обещанный товар и перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность при покупке и продаже имущества через Интернет. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что, отправляя деньги незнакомым лицам до фактического получения товара, есть риск стать жертвой аферистов.

На минувшей неделе в Курганской области возбуждено 19 уголовных дел по фактам хищений денежных средств, совершённых с использованием IT-технологий.

 

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13 марта, 2023 - 17:36

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