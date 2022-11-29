Курганец хотел продать героин, но его вовремя остановили

Накануне днём в центре Кургана сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области провели оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники задержали 31-летнего местного жителя.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили 17 свёртков с героином общей массой 6,9 граммов. Мужчина хранил их с целью дальнейшего сбыта.

В настоящее время злоумышленник задержан. «Следственными органами УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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