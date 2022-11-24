Курганец на Тюнина сбил женщину насмерть

Сегодня утром, около 08:20 часов на 6 км шоссе имени Тюнина произошла авария.

Водитель 1951 года рождения, управляя «Тойотой Виш», допустил наезд на пешехода 1970 года рождения. Женщина пересекала проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода слева направо, по ходу движения автомобиля. Авария произошла недалеко от поста ДПС на Увале.

В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, обстоятельства и причины происшествия в настоящий момент выясняются.

«За 10 месяцев 2022 года на территории города Кургана произошло 60 наездов на пешеходов, в результате которых 7 человек погибли и 54 получили травмы. На сегодняшний день сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено более 1600 нарушений Правил дорожного движения пешеходами», - отмечает пресс-служба городского ГИБДД.

Не стоит забывать, что на дороге может быть опасно. Важно соблюдать Правила дорожного движения, пересекать проезжую часть только в установленных для этого местах и всегда сохранять бдительность, автомобили не всегда могут успеть затормозить. Особенно сейчас, в зимних погодных условиях, тормозной путь гораздо больше. Будьте внимательны и осторожны.

Фото из телеграм-канала ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

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