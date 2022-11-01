Новый мир
Курган 6o
Курс ЦБ:$61,6261,11
16+
Версия для слабовидящих

Курганец нашёл у себя в подполе тело убитого мужчины

Оно пролежало там пять лет.

1 ноября, 2022 - 16:04

В одном из частных домов Кургана при проведении ремонтных работ в августе хозяева нашли тело

Следственные органы следственного управления СК России по Курганской области установили лицо, причастное к убийству, совершенному в октябре 2017 года.  Обвиняемый находился в гостях. Приятели распивали спиртное. Как рассказали в СУ СК России по Курганской области, злоумышленник  убил хозяина жилища и спрятал тело в подполе дома, где оно пролежало пять лет.

Выяснилось, что подозреваемый в убийстве ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности.

Нарушителя заключили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства совершённого преступления.

Фото с сайта kurgan.sledcom.ru.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

1 ноября, 2022 - 16:04

Комментарии

Происшествия
Все новости рубрики Происшествия