Курганец нашёл у себя в подполе тело убитого мужчины

В одном из частных домов Кургана при проведении ремонтных работ в августе хозяева нашли тело.

Следственные органы следственного управления СК России по Курганской области установили лицо, причастное к убийству, совершенному в октябре 2017 года. Обвиняемый находился в гостях. Приятели распивали спиртное. Как рассказали в СУ СК России по Курганской области, злоумышленник убил хозяина жилища и спрятал тело в подполе дома, где оно пролежало пять лет.

Выяснилось, что подозреваемый в убийстве ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности.

Нарушителя заключили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства совершённого преступления.

Фото с сайта kurgan.sledcom.ru.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.