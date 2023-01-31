Курганец незаконно отстрелил косулю в природном заказнике

Мужчина вместе с родственниками ехал на машине в Звериноголовском районе. На территории государственного природного заказника он вышел из машины и заметил косулю. Взяв оружие, злоумышленник отстрелил дикое животное и планировал погрузить его в машину, но увидел приближающийся экипаж патрульно-постовой службы полиции. Сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина бросил тушу косули и скрылся с места происшествия, через лес отправившись к своему дому. Сотрудники полиции обнаружили оставленную косулю, а также выяснили, что один из пассажиров автомобиля скрылся. Местонахождение браконьера было установлено, а сам он задержан.

Материальный ущерб составил сорок тысяч рублей. Автомобиль, туша животного и оружие изъяты полицейскими. За незаконную охоту мужчине грозит до двух лет лишения свободы.