Курганец ответит за призывы к насильственным действиям в отношении органов власти

45–летний житель города Кургана размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые файлы и видеозаписи с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, а также призывы к насильственной смене власти в стране и захвату властных полномочий.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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