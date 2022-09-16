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Курганец ответит за призывы к насильственным действиям в отношении органов власти

Пока с него взяли подписку о невыезде.

15 сентября, 2022 - 19:30

45–летний житель города Кургана размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»   текстовые файлы и видеозаписи с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, а также призывы к насильственной смене власти в стране и захвату властных полномочий.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.                        

 

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15 сентября, 2022 - 19:30

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