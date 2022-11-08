Курганец пытался дать взятку инспектору ГИБДД за осмотр автомобиля

Накануне в Кургане госинспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД УМВД России по Курганской области при осмотре автомобиля «УАЗ» выявил изменения в конструкции автомобиля. Эти изменения не были зарегистрированы в установленном порядке. Полицейский был вынужден отказать автовладельцу в постановке на учет транспортного средства.

После этого прямо на площадке осмотра мужчина предложил полицейскому за денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей закрыть глаза на нарушение и подписать заявление об осмотре автомобиля с отсутствием каких-либо изменений в конструкции автомобиля УАЗ.

Однако полицейский не согласился с такой постановкой вопроса. Более того - сообщил о факте склонения к взятке в отдел полиции.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Курганской области, в настоящее время по факту попытки дачи взятки проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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