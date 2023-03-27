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Курганец решил основательно подготовиться к свиданию, украл всё необходимое

Из-за трёх тысяч его могут отправить за решётку.

27 марта, 2023 - 17:11

Житель областного центра вынес из магазина два антиперспиранта, шампунь, бутылку виски и продукты питания. Общий материальный ущерб составил порядка трех тысяч рублей. Такой набор нарушителю, вероятно, мог понадобиться для свидания.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. В содеянном мужчина сознался. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может провести за решёткой до двух лет. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

 

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27 марта, 2023 - 17:11

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