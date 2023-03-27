Курганец решил основательно подготовиться к свиданию, украл всё необходимое

Житель областного центра вынес из магазина два антиперспиранта, шампунь, бутылку виски и продукты питания. Общий материальный ущерб составил порядка трех тысяч рублей. Такой набор нарушителю, вероятно, мог понадобиться для свидания.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. В содеянном мужчина сознался. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может провести за решёткой до двух лет. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.