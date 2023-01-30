Курганец вынес через окно серебряную цепочку и несколько десятков тысяч рублей

У жителя Кургана из шкафа исчезли денежные средства в размере 28 тысяч рублей, а также серебряная цепочка с кулоном. Гражданин обратился в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого, причастного к совершению кражи. Разбив стекло в окне частного дома, злоумышленник незаконно проник в жилище и совершил кражу денежных средств и украшения. Ранее 42-летнего жителя областного центра неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, уточнили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. В местах лишения свободы нарушитель может провести до шести лет.

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