Курганские пешеходы стали чаще нарушать правила дорожного движения

С начала года в Курганской области произошло 14 наездов на пешеходов, в которых погибли два человека и 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших три ребенка в возрасте от 7 до 9 лет, уточнили в ГИБДД.

14 февраля на улице Карла Маркса в областном центре пассажирский автобус сбил 31-летнего пешехода. Установлено, что курганец переходил проезжую часть в неустановленном месте. Авария произошла вечером, причем на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, что является грубым нарушением ПДД. Мужчину доставили с множественными травмами в местную больницу, однако медики так и не смогли его реанимировать.

Пешеходы стали чаще нарушать правила дорожного движения. В каждом втором случае, а это 9 из 14 ДТП, установлена именно их вина, предположили в управлении ГИБДД. Переход проезжей части вне пешеходного перехода, переход проезжей части в неустановленном месте, нахождение на проезжей части без цели ее перехода и неожиданный выход на проезжую часть из-за сооружений, - стали основными нарушениями пешеходов, которые погибли или пострадали в результате ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что чаще наезды на пешеходов водители совершают в воскресенье. Так, в минувшее воскресенье погиб один пешеход и пять человек получили травмы. В темное время суток произошло семь дорожных происшествий с участием пешеходов. У двух погибших и восьми травмированных людей отсутствовали светововзвращающие элементы.

В текущем году дорожные полицейские смогли привлечь к ответственности 557 пешеходов, которые нарушили ПДД. Среди них всего лишь семь зауральцев находились в состоянии опьянения.

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