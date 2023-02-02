Курганские полицейские изъяли 900 пачек сигарет и 210 литров спирта

В ходе профилактической операции «Алкоголь – Табак» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области в гараже и хозяйственном корпусе в областном центре изъяли около девятисот пачек сигарет без акцизных марок и 210 литров спиртосодержащей жидкости. Проводится проверка. Изъятую продукцию направят на экспертизу.

Граждане, располагающие информацией о фактах сбыта нелегальной табачной или алкогольной продукции, могут обращаться в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02».

Кроме того, для жителей Кургана работает телефон 45-64-48, для жителей области 8 (3522) 42-12-98. Свои сообщения граждане могут оставить на официальном сайте УМВД России по Курганской области (раздел «Для граждан»).