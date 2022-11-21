Курганские полицейские помогли свердловчанке вернуть похищенную более 10 лет назад

В сентябре в подразделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Курганской области в городе Шадринске обратилась 71-летняя жительница ЯНАО. Женщина хотела поставить на учёт автомобиль Toyota Corolla, приобретённый на основании договора купли-продажи в Екатеринбурге.

Полицейские в ходе осмотра машины выявили признаки изменения идентификационного номера транспортного средства и маркировки двигателя. Это подтвердилось результатами экспертизы, которую провели сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курганской области. Проверка по ведомственным учётам показала, что автомобиль с 2011 года находится в федеральном розыске, инициированном коллегами из Екатеринбурга.

«По данному факту дознавателем МО МВД России «Шадринский» возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 326 Уголовного Кодекса РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», - сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Собственники получили назад свой похищенный автомобиль. Хозяйка поблагодарила сотрудников и отметила, что они уже не надеялись увидеть своё транспортное средство.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.