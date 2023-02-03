Курганские полицейские задержали жителя Пензы

Обвиняемый разместил в инетернете объявление об оказании интимных услуг, а также ложную анкету девушки и контактный номер. Когда по телефону звонили потенциальные клиенты, он убеждал их перечислять на его счёт деньги – сначала в качестве предоплаты, затем под предлогом оплаты страховки. Разговаривая с потерпевшими, злоумышленник менял голос и беседовал от лица девушки, а также её менеджера.

Жертвами стали трое мужчин – жители Кургана, Красноярска и Екатеринбурга. Наибольший материальный ущерб причинён курганцу, который под различными предлогами перечислил аферисту более 200 тысяч рублей. Другие потерпевшие перевели ему 6 тысяч и 26 тысяч рублей.

Весной прошлого года сотрудники уголовного розыска УМВД Курганской области задержали злоумышленника. При обыске оперативники обнаружили и изъяли денежные купюры различного номинала, мобильный телефон, банковские карты. Уголовное дело по статье «Мошенничество», направлено в суд. Артистичному преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют гражданам проявлять бдительность при приобретении товаров или услуг в интернете и не переводить денежные средства на незнакомые счета.