Курганские приставы вынудили управляющую компанию отремонтировать подъезды в доме

Судебные приставы обязали управляющую компанию сделать ремонт подъездов трехэтажного дома в курганском микрорайоне Восточный. Ранее в управление ФССП поступило исполнительное производство с требованиями к управляющей компании отремонтировать общедомовое имущество в двух подъездах, а именно: побелить стены, заменить плафоны на осветительных приборах, восстановить плитку на лестничных площадках и на крыльце. Провести ремонт в подъездах управляющую компанию обязал суд.

Однако управляющая организация решила «отмахнуться» от решения суда, частично отремонтировав лишь те участки, которые сама посчитала нужными.

Естественно, такой расклад дел не устроил местных жителей. Позднее исполнительный лист поступил к судебным приставам, которые заставили должника выполнить решение суда. В частности, компании было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 50 тысяч рублей.

После этого управляющая компания полностью выплатила деньги, а также устранила все замечания - в полном объеме произвела ремонт подъездов в многоквартирном доме.

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