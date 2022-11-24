Курганские силовики отразили «нападение террористов» на кинотеатр «Пушка»

По легенде, 24 ноября на телефон службы спасения поступили сообщения о вооруженном нападении в здании ТРЦ «Пушкинский» в Кургане. Большинству посетителей и персоналу удалось покинуть здание через центральный и запасные выходы. «Террористы» заминировали подходы к кинозалу и, угрожая убить нескольких «заложников», выдвинули политические требования невыполнимого характера, рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

Оперативный штаб Курганской области ввел на территории региона критический «красный» уровень террористической опасности и правовой режим контртеррористической операции. С учетом заведомо невыполнимых требований «преступников» и возрастанием уровня террористической угрозы принято решение о силовом варианте пресечения теракта с привлечением резервов федерального оперативного штаба. Поставленные цели были достигнуты, угроза жизни «заложников» ликвидирована, взрывоопасные предметы обезврежены, говорится в сообщении УФСБ.

В учении приняли участи сотрудники УФСБ, УМВД, СУ СКР, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии, Пограничного управления УФСБ России по Курганской и Тюменской областям, органов государственной власти.

В смоделированной ситуации проведена проверка слаженности действий подразделений, техническое обеспечение и возможности решения первоочередных задач в условиях нарастания уровня террористической угрозы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области.

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