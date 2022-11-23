Курганские спасатели выяснили причину пожара, который унес жизни троих детей

Сотрудники МЧС выяснили, что стало причиной пожара, который произошел вчера, 22 ноября, в деревне Подуровка Целинного округа. Напомним, что возгорание случилось ранним утром, в огне погибли трое несовершеннолетних детей. Еще двое взрослых мужчин, находившихся в том же частном доме, получили сильные ожоги и были госпитализированы.

- Причина возгорания связана с воздействием элементов печного отопления на сгораемые материалы. К таким выводам пришло исследование, которое провела наша испытательная пожарная лаборатория, - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

Спасатели в очередной раз просят зауральцев быть предельно внимательными при обращении с обогревательными приборами зимой. Категорически нельзя допускать перекаливания печей и контакта с нагретыми поверхностями материалов, которые могут воспламениться. Также следует избегать перегрузки электросетей и не оставлять детей дома без присмотра взрослых.

Помимо этого нужно следить за правильностью пользования газовым оборудованием. При малейшем подозрении на утечку газа необходимо немедленно выключить газовый котел или плиту, покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу по телефону 04.

Николай Волков. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.