Курганские сыщики раскрыли крупную кражу зерна

В конце октября житель одного из населённых пунктов Целинного округа попытался незаконно присвоить себе в корыстных целях часть общего урожая сельхозпредприятия. Поначалу ему это удалось. Злоумышленник тайно проник в склад, похитил две тонны семенного зерна, погрузил его на автомобиль и скрылся с места преступления. Владельцу зерновых был причинён ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

По факту преступления сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению противоправного деяния причастен 42-летний ранее судимый гражданин – работник организации, которой принадлежало зерно . Похищенное злоумышленник успел продать, однако полицейские все же смогли установить местонахождение зерна и изъять его.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас фигурант этого дела, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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