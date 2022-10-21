Курганские таможенники не перепродают санкционные груши и «брендовые» кофты!

Мобильные группы Тюменской таможни работают на двустороннем автомобильном пункте пропуска «Звериноголовское» и многостороннем автомобильном пункте пропуска «Петухово». За 9 месяцев сотрудники мобильных групп проверили 15238 автотранспортных средств, осуществлявших перевозку товаров через российско-казахстанский участок государственной границы в зоне деятельности Тюменской таможни общим весом более 220 тысяч тонн.

С Казахстаном у нас таможенный союз. Мобильные группы останавливают большегрузные транспортные средства для досмотра. Они были созданы в 2018 году, на протяжении всего этого времени выявляют незаконный ввоз санкционных товаров, контрафак и не маркированную продукцию. В автомобиле есть всё, что позволяет комфортно следить за дорогой и проезжающими мимо транспортными средствами.

Начальник отдела контроля над ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Сергей Ходюк рассказал о работе: «Мобильными группами осуществляется контроль до 200 транспортных средств в сутки. Сотрудники имеют право на остановку транспортных средств на территории всей Российской Федерации. В случае подозрений на наличие нарушений проводится таможенный контроль. Наша работа построена в плотном взаимодействиями с коллегами пограничниками, коллегами из МВД, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. За этот год выявлены нарушения в 500 случаях. Основные нарушения – несоблюдение порядка оформления транспортных документов, либо отсутствие вообще каких-либо документов. На Петуховском направлении работа ведётся круглосуточно. Работа сконцентрирована ближе к российско-казахстанской границе». Сотрудники мобильных групп также выезжают и на пограничный пост, если им сообщают о нарушениях.

Сергей Ходюк привёл пример: «В августе мы остановили машину, которая согласно документам перемещала посуду. При проведении контроля совместно с пограничниками было выявлено, что там перемещается порядка 5 кубометров незадекларированных лесоматериалов. На данный момент составлен протокол об административном правонарушении».

Ведущий инспектор отдела контроля над ввозом и оборотом товаров Сергей Фаберский прокомментировал: «Мы останавливаем транспортное средство, проверяем документы на груз и автомобиль. Проверяем, что перевозится, законность перевозки груза. Российские автомобили тоже могут перевозить санкционный товар, поэтому проверяем все автомобили выборочно. Если груз нам интересен, мы снимаем пломбу, составляем акт о вскрытии и заменяем её на таможенную. Например, санкционные польские груши».

Старший инспектор отдела контроля над ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Татьяна Куркина рассказала о мобильном комплексе: «Мобильный офис на колёсах оснащён техническими средствами таможенного контроля, например, персональным видеорегистратором, многофункциональным устройством, переносными компьютерами, средством связи – маршрутизатором. На компьютерах установлены программные средства, при помощи которых мы можем незамедлительно найти необходимую информацию – проверить получателя на фиктивность доставки товара, также на экран выводится картинка с камеры. Обычная купольная камера, которая не распознаёт номера. Мы отслеживаем - знаем категории номеров, которые нас привлекают».

У сотрудников есть библиотека досье, где перечислены транспортные средства – нарушители. Благодаря этому получается выявлять нарушения чаще.

Через наши посты чего-то «громкого» не ввозят – в основном, если и пытаются провезти запрещённый товар, это вещи и санкционные продукты. Но сотрудники таможни рассказали, что в другой области выявили серьёзное нарушение: мужчина из Кургана заказал из США конфетки с марихуаной. Конечно, такой товар никто не пропустил.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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