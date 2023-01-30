Курганские таможенники задержали на российско-казахской границе 40 тонн лука и моркови

Сотрудники таможенной мобильной группы остановили фуру с 22,5 тоннами репчатого лука на российско-казахстанской границе у города Петухово Курганской области. При осмотре товара таможенники обнаружили отсутствие маркировки, в которой должны указываться данные о производителе, количество и срок годности ввозимого продукта.

«Репчатый лук вернули в Республику Казахстан», - сообщила редакции «Нового мира» официальный представитель Тюменской таможни Анна Умрилова.

При осмотре другого грузовика с 20 тоннами моркови таможенники выяснили, что организация, которая была указана в товаросопроводительных документах как получатель товара, согласно данным Федеральной налоговой службы России не ведет торговлю. Товар пришлось вернуть обратно в Казахстан.

Фото с сайта freepik.com

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