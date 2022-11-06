Курганские власти прокомментировали инцидент с якобы пьяным тренером, ударившим ребёнка

В связи с появившейся в социальных сетях информацией о пьяном «тренере», который на тренировке ударил ребенка, Департамент образования и науки Курганской области сообщает, что человек на видео не является тренером и не имеет лицензии на образовательную деятельность.

В настоящее время информация о данном инциденте направлена в УМВД по Курганской области и в прокуратуру для проверки, Департамент образования и науки взял ситуацию под контроль.

Также сообщаем, что в Курганской области совместно с Управлением по физической культуре и спорту будет создана комиссия по проверке спортивных залов, клубов и других подобных частных заведений, где оказываются услуги несовершеннолетним.

В связи со случившимся уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина обратилась к родителям: «Уважаемые мамы и папы, будьте бдительны! Когда вы отдаете своих детей в кружки и секции, проверяйте наличие лицензии у этой организации, убедитесь, что учреждение работает легально и трудятся в нем настоящие профессионалы. Не доверяйте своих детей «людям с улицы», последствия могут быть очень печальными».