Курганский мастер интимной переписки с детьми проведёт за решёткой шесть лет

Курганца признали виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Используя фейковую страницу в одной из социальных сетей, в 2021 году злоумышленник вступил в переписку развратного характера с двумя несовершеннолетними детьми. В правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении обратились их родители. В ходе следствия личность заподозренного лица и место его нахождения были установлены.

Как сообщили следователи, 47-летнего гражданина отправили в колонию особого режима на шесть лет.

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