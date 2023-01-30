Курганский водитель не пропустил детей на регулируемом пешеходном переходе

ДТП, в котором пострадали дети, произошло 21 января по улице Гвардейской в микрорайоне Северном города Кургана.

Как уточнили в ГИБДД, 24-летний водитель AUDI 80 двигался по Гвардейской со стороны улицы Панфилова в направлении улицы Ушакова. Автовладелец въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный, сигнал светофора, по которому в этот момент на зеленый сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства переходили два школьника 8 и 10 лет. В результате несовершеннолетние пешеходы получили травмы, их доставили в Курганскую областную детская клиническую больницу имени Красного Креста, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

На следующий день в Северном микрорайоне произошло еще одно ДТП, в котором серьезные повреждения получили автомобили KIA SPORTAGE и TOYOTACOROLLA. По предварительным данным, водитель KIA, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу TOYOTA, которую в результате столкновения отбросило на препятствие.

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