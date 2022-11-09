На дорогах Зауралья увеличилось число ДТП с участием диких животных

С сентября по октябрь 2022 года на дорогах Курганской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, что привело к гибели 8 лосей, 6 сибирских косуль и 13 кабанов в Каргапольском, Макушинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах и округах.

За 10 месяцев 2022 года на автодорогах Курганской области зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием диких копытных животных. При столкновении с автотранспортом погибли 46 сибирских косуль, 27 лосей и 14 кабанов, сообщили в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среди и природных ресурсов.

За уничтожение охотничьих ресурсов по неосторожности, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия виновные могут заплатить за одну особь лося 80 тысяч рублей, косули — 40 тысяч, кабана — 30 тысяч рублей.

На гибель животных, как правило, влияют такие факторы как несоблюдение скоростного режима водителями транспортных средств, плохая видимость на дороге, неожиданное появление животных на проезжей части.

Фото департамента гражданской защиты, охраны окружающей среди и природных ресурсов Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.