На трассе "Иртыш" перекрыли дижение по мосту через реку Мендеря

Как сообщает Упрдор «Южный Урал», в связи с возникновением предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций при проведении работ по капитальному ремонту моста через реку Мендеря 36 км автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» (подъезд к Тюмени) в Курганской области, вводится временное ограничение в виде прекращения движения с 16:00 ч. 15 июля 2022 года.

С 15.07.2022 объезд должен осуществляться по маршруту Курган – село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) - с. Исетское (региональная дорога) – выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени. Таким образом длина машрута Курган - Тюмень увеличится порядком на сотню километров. В дорожному управлении не сообщили на какой срок затянется ремонт моста.

Автомобилистам необходимо принять во внимание данное ограничение и учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7982 331 37 84 (WhatsApp).