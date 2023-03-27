Педагог из Кургана отправила мошенникам 900 тысяч рублей

Педагогу одной из школ города позвонил незнакомый абонент и сообщил о том, что мошенники пытаются взломать её аккаунт на Портале госуслуг и оформить на её имя кредит. Собеседник убедил женщину «оказать помощь» в выявлении недобросовестного сотрудника банка, разгласившего конфиденциальные данные. При этом она не должна была никому рассказывать о происходящем.

Под диктовку афериста потерпевшая начала выполнять различные операции в мобильном приложении банка на своём телефоне. Результатом стало оформление кредита в миллион рублей. Следуя указаниям, женщина отправилась к банкомату, чтобы обналичить денежные средства и перевести их на указанный счёт. Ее поведение показалось подозрительным сотруднику полиции, который попытался остановить её от необдуманного поступка. Несмотря на это, потерпевшая не прекратила общаться со злоумышленниками и отправилась в другой торговый центр. Возле следующего банкомата с ней вновь попытался побеседовать полицейский, но женщина все же обналичила деньги.

В третьем торговом центре женщина начала вносить денежные средства на счёт мошенников. Увидев приближающегося к ней сотрудника полиции, потерпевшая направилась к выходу. Спустя некоторое время гражданке удалось найти на территории города еще банкомат, и осуществить задуманное. В итоге более 900 тысяч рублей женщина перечислила на мошеннические счета.