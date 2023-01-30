Пенсионерка из Кургана передала мошенникам 50 тысяч рублей в надежде спасти дочь, попавшую в ДТП

Жителя города Тюмени, подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров, задержали в Кургане сотрудниками уголовного розыска.

Молодой человек нашёл для себя необычный способ заработка. По распространённой схеме его «работодатели» звонили пожилым людям и сообщали о том, что родственники попали в беду. Решить вопрос могла определённая сумма денег.

Такой звонок поступил 86-летней жительнице Кургана. Она передала курьеру 50 тысяч рублей под предлогом помощи дочери, попавшей в дорожно-транспортное происшествие сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники задержали злоумышленника в одном из торгово-развлекательных центров, когда он пытался перевести деньги своим «кураторам».

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Молодой человек может провести за решёткой до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

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