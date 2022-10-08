Под Шадринском юный изверг заживо сжёг своих двоих друзей

Убийцу нашли, и вина его уже доказана. От хроники событий годовалой давности в жилах стынет кровь.

По информации СУ СК РФ по Курганской области, в ноябре 2021 года трое мужчин в Ольховке собрались в доме у одного из них и распивали спиртные напитки. Во время посиделок между ними произошла ссора, однако разошлись с миром и легли спать. Но не все – один из товарищей затаил обиду и решил отомстить. 20-летний упырь принёс в дом ёмкость с бензином, разлил жидкость по полу и поджог. В огне заживо сгорели двое мужчин 33-х и 22-х лет.

По ходатайству следователя СКР 20-летнего подозреваемого задержали. Во время следствия он находился под стражей. Накануне ему вынесли приговор.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества), п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), - сообщают в региональном следкоме.

Убийца будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима 17 лет, после чего ему ограничат свободу ещё на 1 год.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Курганской области.