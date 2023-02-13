Полицейские изъяли у жителя Мокроусово четверть килограмма каннабиса

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков, а также оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили в надворных постройках по месту проживания 37-летнего ранее судимого гражданина более 250 граммов каннабиса. Растительный наркотик мужчина собрал и незаконно хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.