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Полицейские изъяли у жителя Мокроусово четверть килограмма каннабиса

Растительный наркотик мужчина собирал и хранил для личного употребления.

13 февраля, 2023 - 12:10

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков, а также оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили в надворных постройках по месту проживания 37-летнего ранее судимого гражданина более 250 граммов каннабиса. Растительный наркотик мужчина собрал и незаконно хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

13 февраля, 2023 - 12:10

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