Полицейские рассказали, как не стать жертвой киберпреступников

Сегодня граждане, проявляя чрезмерную доверчивость, оформляют кредиты и перечисляют их якобы на «безопасные» счета, которые на самом деле оказываются счетами аферистов.

«Лучше не принимать звонки с незнакомых номеров, если ответили, то следует проявлять максимальную бдительность. Ни в коем случае не сообщать по телефону конфиденциальную информацию и не выполнять никаких операций с банковским счетом, следуя указаниям преступников», - рассказал начальник отдела по расследованию киберпреступлений УМВД Кургана, подполковник Сергей Ботников на встрече с гражданами.

Мошенники могут отправлять сообщения в социальных сетях от имени друзей с просьбой одолжить денежные средства. В таких случаях необходимо позвонить другу и уточнить, действительно ли он автор сообщения. Проявлять осторожность нужно и пользуясь торговыми площадками в сети Интернет. Аферисты могут создать заведомо ложное объявление, взять предоплату за товар и перестать выходить на связь.