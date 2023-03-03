Полицейские задержали подозреваемых в хищении товаров из большегрузов

В отдел полиции «Шадринский» обратились двое водителей большегрузных автомобилей, жители Томской и Владимирской областей, с заявлением о хищении товара. Они объяснили, что обнаружили повреждения прицепов транспортных средств и кражу груза после остановки на ночной отдых. Преступники задержаны по горячим следам сотрудниками уголовного розыска в Далматовском округе. В ходе досмотра автомобилей Газель и Фольксваген Пассат полицейские обнаружили похищенное имущество: обувь и детские игрушки на сумму более полмиллиона рублей.

Злоумышленниками оказались четверо жителей одной из среднеазиатских республик. Установлена причастность подозреваемых к десяти эпизодам преступной деятельности на территории Варгашинского, Далматовского, Лебяжьевского, Макушинского округов. Похищенное они продавали своим знакомым, либо использовали в личных целях. В организованных тайниках полицейскими обнаружены колеса к большегрузным автомобилям, микроволновые печи и другая техника. Иностранные граждане стояли на миграционном учете в других регионах. Трое из них находились на территории России с нарушением установленного срока пребывания. Все четверо фигурантов заключены под стражу.