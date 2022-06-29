Пожар в курганском ТРЦ «ГиперСити». Как это было

Размеренную жизнь Кургана разрезал звук сирен. Пожарные машины в большом количестве неслись к одному из крупнейших торгово-развлекательных центров города «ГиперСити». На пульт дежурного поступил тревожный сигнал, что в кинотеатре, расположенном в ТРЦ, произошло крупное возгорание. Дальше все развивалось стремительно.

К приезду пожарных администрация «ГиперСити» вывела из центра посетителей и персонал. Поеживаясь на прохладном воздухе две сотни человек наблюдали, как спасатели быстро разворачивают пожарные рукава и вбегают в здание, чтобы проверить, не остался ли там кто-нибудь из гражданских.

Поиск осложняло отключение электричества (так при пожаре положено), работало только скудное аварийное освещение. Полутьму внутренних помещений и дым пронзали фонарики спасателей. Чтобы самим не заблудиться, они передвигались по направляющему тросу — светодиодному, светящемуся ярко салатовым цветом шнуру.

По пути пожарные обследовали все помещения — и, как выяснилось, не зря. В нескольких залах кинотеатра оказались заблокированы около 40 человек. Им надели шлемы с кислородом и под руки быстро вывели из здания.

Но некоторые зрители уже надышались угарного газа и потеряли сознание. Их, тоже надев шлем, вынесли на руках и на свежем воздухе до приезда машин «скорой» оказали первую доврачебную помощь.

Помимо этого пожарные спасли своих коллег — одно звено газодымозащитной службы оказалось заблокированным в помещении, и у его бойцов закончился воздух.

Тем временем на улице работал автоколенчатый подъемник АКП-50. Это сверхсовременный пожарный автомобиль, который способен выдвигать ствол пожарного рукава на высоту до 50 метров и тушить огонь даже на 17-м этаже высотного здания. От выдвижной лестницы АКП-50 отличается тем, что в люльке нет необходимости находиться человеку. Струю воды направляет аппарат, которым управляет пожарный, находящийся внизу. Он наблюдает за процессом тушения по монитору, картинку на который подает камера, закрепленная в люльке.

В частности, в «ГиперСити» автоколенчатый подъемник осуществил проливку кровли здания, чтобы она не воспламенилась. Курганцы знают высоту этого ТРЦ. Наверное, с пятиэтажку, если не выше.

К счастью, весь этот переполох оказался учениями. В них приняли участие 90 человек личного состава и 20 единиц техники.

- Цель проведенных пожарно-тактических учений — проверили готовности пожарно-спасательного гарнизона города Кургана к тушению пожара на крупном объекте. В ходе учений были отработаны мероприятия по взаимодействию с администрацией торгово-развлекательного центра, по эвакуации людей, а также по обнаружению, локализации и ликвидации возгорания. Основные цели учений были достигнуты. Оценка всем задействованным подразделениям - «удовлетворительно», - сообщил «Новому миру» начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

Отметим, что оценка «отлично» на учениях не ставится никогда, а «хорошо» - крайне редко, поэтому достигнутым результатом можно быть довольным.

Также добавим, что служба пожарного тяжела, причем даже в буквальном смысле слова. Брезентовый костюм, спецобувь со вшитой в подошву металлической пластиной (чтобы не проткнуть ногу торчащим из деревяшки гвоздем при тушении пожара в частном доме), баллон с воздухом, шлем и прочие инструменты весят в общей сложности 25-30 килограммов. Бегать с ними по этажам горящего здания — солидная нагрузка для организма. При этом нужно сохранять хладнокровие и не поддаваться панике, что тоже требует серьезной подготовки. Не удивительно, что по окончании учений многие курганские пожарные обливались потом и тяжело дышали.

- За эти полчаса я сбросил, наверное, два-три килограмма веса, - с улыбкой произнес один из спасателей.

Николай Волков.

Фото автора.

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