При пожаре в пятиэтажке в Кургане погибла женщина

В одной из квартир на втором этаже пятиэтажки по Коли Мяготина в Кургане в ночь с 23 на 24 августа произошёл пожар.

Сообщение на пульт МЧС поступило в 00:52. Верхние этажи тоже были в дыму. Незамедлительно было принято решение об эвакуации жильцов. С верхних этажей с помощью масок спасаемого сотрудники МЧС России вывели семерых человек, в том числе троих детей, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Эвакуировано 20 человек. Женщина 1960 года рождения погибла. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка.

Пожар по повышенному рангу 1 БИС, площадь которого составила 15 кв. метров, удалось локализовать в 01:19, в 02:40 - полностью ликвидировать. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 23 человека личного состава чрезвычайного ведомства и 5 единиц техники.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.