При пожаре в Щучанской ЦРБ погиб человек

В одном из отделений Щучанской ЦРБ в ночь с 4 на 5 октября произошёл пожар.

Сотрудники медучреждения оперативно вызвали сотрудников МЧС. Пожар был локализован в течение получаса. Погиб пациент 1962 года рождения. На месте происшествия работают следственные органы, причины пожара уточняются.

Как пояснили в СУ СК России по Курганской области, в рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения.

По поручению директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева дополнительно будет проведена служебная проверка в отношении руководства и ответственных сотрудников больницы, уточнили в облздорве.

Отделение не пострадало. Пациенты, проходящие в нём лечение были эвакуированы, а затем вернулись в свои палаты.

Как сообщает vk.com/dzokurgan, приостановки оказания медицинской помощи в связи с инцидентом не было. Лечебное учреждение продолжает работать.