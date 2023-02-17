Присяжные в Кургане признали виновной в убийстве жительницу Москвы

В январе 2005 года осужденная, которой на момент совершения преступления было 20 лет, со своим подельником, под выдуманным предлогом проникли в квартиру к предпринимательнице из Кургана. Они были осведомлены о наличии денежных средств и ювелирных изделий в квартире потерпевшей. Нападавшие связали женщину шарфами и полиэтиленовым пакетом, а затем задушили. Девушка и ее соучастник обыскали квартиру, откуда похитили ценное имущество. Злоумышленница впоследствии покинула территорию области.

Раскрытие преступления, совершенного 18 лет назад, осложнялось давностью исследуемых событий и отсутствием прямых свидетелей. Аналитической группе по раскрытию преступлений прошлых лет, в состав которой вошли следователи и криминалисты следственного комитета, а также сотрудники УМВД, пришлось проанализировать всех возможных причастных к разбойному нападению лиц.

Выявлено, что друг осужденной женщины общался с сыном убитой, был вхож в квартиру предпринимательницы и осведомлен о ее материальном состоянии. Удалось установить, что непосредственно после убийства у обвиняемой и ее друга появились значительные денежные средства. Был установлен и свидетель, которая подтвердила, что после убийства, осужденная принесла ей на хранение пакет с золотыми изделиями и ценными вещами.

На изъятых с места пришествия орудиях преступления были обнаружены ДНК-следы, подтверждающие причастность женщины к убийству. Место нахождения женщины было установлено в Москве, где она проживала с семьей. Подозреваемая была задержана и доставлена в Курган. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы.