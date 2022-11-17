Прокуратура судится с мэрией Кургана из-за бездорожья и темноты на улицах

Прокуратура города Кургана закончила проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Выяснилось, что должностные лица, ответственные за состояние дорог в городе, не принимают меры по содержанию их в безопасном для движения состоянии.

В ходе проверки установлено, что на улицах Омской, 2-ой Часовой, Вишнёвой, Глинки, Пушкина, Лескова, проспекте М.Голикова, улице Ялтинской в посёлке Левашово отсутствуют тротуары, что нарушает Государственный стандарт. На многих участках имеются дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, параметры которых превышают предельно допустимые Госстандартом размеры, на многих периферийных и центральных улицах отсутствует стационарное электрическое освещение, что также нарушает закон.

Согласно актам, составленным ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, установлено, что участки автомобильных дорог на этих улицах без проведения ремонта не пригодны для движения автотранспорта.

По фактам ненадлежащего состояния дорожного полотна, отсутствии тротуаров, стационарного электрического освещения прокуратура направила в городской суд исковое заявление с требованием устранить нарушения закона.

Фото Николая Пушилина.