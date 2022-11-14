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Прошедшую подготовку в Европе украинскую диверсионно-разведывательную группу задержали под Белгородом

У диверсантов изъяли поддельные документы и оружие

14 ноября, 2022 - 18:48

Украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырёх человек, прошедшую  подготовку в Европе, задержали под Белгородом.

«Известия» опубликовали видео с задержания. Два диверсанта выходят из леса недалеко от линии боевого соприкосновения и садятся в ожидающую их машину. У одного из них изъяли поддельные документы, а также оружие, которое есть на вооружении у ВСУ.

Как сообщает ren.tv, 9 ноября в Бердянске задержали двоих украинских диверсантов, которые готовили взрыв на крупной электроподстанции.

Фото предоставлено информагентством "Известия".

14 ноября, 2022 - 18:48

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